***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.11.2019 13:43
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA42011
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/11/2019
Vadesi (Gün)
140
İtfa Tarihi
07/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799630
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% -0,44
|
|Frank
|5,7470
|5,7816
|% -0,63
|
|Riyal
|1,5201
|1,5277
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-2,26
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,72
|
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16:55BRISA
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16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
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16:52TUKAS
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