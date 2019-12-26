***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
26.12.2019 16:45
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
23/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA52028
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/12/2019
Vadesi (Gün)
140
İtfa Tarihi
14/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805357
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,67
|Açılış
|: 288,20
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.440.167
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.466.150
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.281
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|4.237.707
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,85
|55.734.995
|% -4,94
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|611.174.182
|% -0,07
|
|ASELS
|19,70
|500.281.818
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.887.646
|% -1,12
|
|PETKM
|3,73
|290.797.852
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|134.407.132
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|125.021.349
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|201.095.594
|% 4,83
|
|KARSN
|1,63
|143.417.800
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6876
|7,7261
|% 0,22
|
|Frank
|6,0283
|6,0647
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,50
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,44
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
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