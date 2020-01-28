***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.01.2020 15:28
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA72018
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/01/2020
Vadesi (Gün)
168
İtfa Tarihi
14/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814788
BIST
15:58120.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -80,72
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:585,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:586,5466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:58300,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,66
|Açılış
|: 300,88
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.389.549
|% 19,92
|
|DGGYO
|6,88
|25.721.296
|% 17,21
|
|ARENA
|12,29
|23.442.360
|% 17,05
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|RTALB
|2,74
|59.830.590
|% 14,64
|
|RYSAS
|9,80
|11.504.157
|% -14,86
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|TKNSA
|10,98
|321.253.674
|% -8,73
|
|THYAO
|14,21
|1.314.633.256
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|482.572.305
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|ASELS
|23,40
|378.532.261
|% -0,09
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|355.089.110
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|331.030.811
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|451.355.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|197.655.167
|% 0,61
|
|KARSN
|1,72
|202.197.287
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% -0,31
|
|Frank
|6,0940
|6,1307
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5802
|1,5881
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-9,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.981
|2.031
|-13,95
|
|Yarım
|958
|982
|-6,74
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,11
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