***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









ma Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 188.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.10.2019Vade (Gün Sayısı) 119Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) -Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) -Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAE1928Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 188.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 119 gün vadeli 188.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 25.06.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 188.000.000-TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, TRDHVKAE1928 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794211BIST