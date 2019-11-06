HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
- 17:59XU100 Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
- 17:59RTALB Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
- 17:58DOBUR Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
- 17:56KLNMA Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem