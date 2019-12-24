***HLVKS* *FBBNK* *ISGYO* *KTKVK* *YKBNK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***HLVKS******FBBNK******ISGYO******KTKVK******YKBNK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, FBBNK, ISGYO, KTKVK, YKBNK, HLVKSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA19L7 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1913 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1913 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1934 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1934 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1942 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1942 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1959 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1959 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA19F9 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805024BIST