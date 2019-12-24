***HLVKS* *FBBNK* *ISGYO* *KTKVK* *YKBNK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
24.12.2019 17:28
***HLVKS******FBBNK******ISGYO******KTKVK******YKBNK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, FBBNK, ISGYO, KTKVK, YKBNK, HLVKS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA19L7 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32025 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA1922 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY32111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1913 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA1913 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1934 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1934 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1942 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1942 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1959 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA1959 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA19F9 FİNANSMAN BONOSU 24/12/2019 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805024
BIST