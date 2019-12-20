***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.12.2019 12:21
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804512
BIST
15:03110.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 385,64
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:035,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0199
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:036,5779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:03281,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,38
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|1,04
|7.016.242
|% 13,04
|
|ESCOM
|1,38
|4.507.033
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.316.977
|% -14,81
|
|BURVA
|6,92
|3.745.698
|% -12,41
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|671.282.655
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,75
|457.423.816
|% 3,28
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|TUPRS
|124,40
|271.060.114
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.101.658
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|151.555.743
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|211.614.816
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.293.798
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|129.363.532
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.849.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7215
|% -0,37
|
|Frank
|6,0114
|6,0477
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,09
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:18MRGYO
Yüzde 10.87 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 182, 653 adet işlem
-
15:17AKSEN
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 090 adet işlem
-
15:16XU100
Endeks 110, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 5, 655.00 milyon TL de
-
15:15IHLGM
Yüzde 6.82 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 587, 294 adet işlem
-
15:14GOODY
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 841, 780 adet işlem