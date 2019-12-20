***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2019 12:20
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20191220_KayseriSeker_Onayli_IhracBelgesi.pdf
EK: 2 20191213_KayseriSeker_Sukuk_HalkVKS_HukukcuRaporu_R.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804511
BIST
15:02110.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 388,88
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.966
15:025,9261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:026,5782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:02281,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,45
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|1,04
|7.016.242
|% 13,04
|
|ESCOM
|1,38
|4.507.033
|% 12,20
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|GLBMD
|1,61
|16.316.977
|% -14,81
|
|BURVA
|6,92
|3.745.698
|% -12,41
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|671.282.655
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,75
|457.423.816
|% 3,28
|
|IPEKE
|7,78
|411.199.874
|% 11,14
|
|TUPRS
|124,40
|271.060.114
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.101.658
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|151.555.743
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|211.614.816
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.293.798
|% 0,70
|
|KARSN
|1,57
|129.363.532
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,37
|106.849.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6829
|7,7215
|% -0,37
|
|Frank
|6,0114
|6,0477
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,72
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,26
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