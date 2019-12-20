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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2019 12:20
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20191220_KayseriSeker_Onayli_IhracBelgesi.pdf
EK: 2 20191213_KayseriSeker_Sukuk_HalkVKS_HukukcuRaporu_R.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804511


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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ESCOM 1,38 4.507.033 % 12,20  
IPEKE 7,78 411.199.874 % 11,14  
BALAT 0,66 79.167 % 10,00  
DARDL 3,38 1.035.764 % 9,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6829 7,7215 % -0,37  
Frank 6,0114 6,0477 % -0,70  
Riyal 1,5735 1,5814 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 -0,72  
Altın Gr. 281 281 -1,44  
Cumhuriyet 1.864 1.892 -5,00  
Tam 1.855 1.901 -4,72  
Yarım 897 920 -2,28  
Çeyrek 450 460 -1,15  
Gümüş.Ons 17,07 17,10 0,01  
Gümüş Gr. 3,24 3,25 -0,02  
B. Petrol 66,28 66,28 -0,26  
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