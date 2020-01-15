***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.Kaynak Kuruluş Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) -Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) -Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA12030Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 98 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki "Yönetim Sözleşmesi ve Alım Satıma dayalı" kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 08.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDHVKA12030 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812789BIST