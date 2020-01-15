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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

15.01.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.
Kaynak Kuruluş Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) -
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) -
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA12030
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 98 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki "Yönetim Sözleşmesi ve Alım Satıma dayalı" kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDHVKA12030 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812789


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MARTI 1,16 101.082.946 % 14,85  
BURVA 17,25 1.047.674 % 11,29  
QNBFB 49,08 48.878.069 % 10,29  
ALYAG 0,55 1.100.280 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6329 7,6712 % -0,03  
Frank 6,0765 6,1131 % 0,34  
Riyal 1,5643 1,5721 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.551 4,01  
Altın Gr. 293 294 0,96  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.934 1.983 9,41  
Yarım 935 959 4,55  
Çeyrek 469 480 2,28  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,00  
B. Petrol 64,41 64,41 -0,08  
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