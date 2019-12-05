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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2019 15:43
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 20.08.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 19.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 16.05.2019 16.05.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 150000000 TRY Yurtiçi 18.07.2019 18.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802023


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FONET 8,00 86.569.855 % 19,94  
KFEIN 13,67 245.329.648 % 19,91  
DERAS 4,77 40.559.577 % 19,85  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5429 7,5808 % 0,40  
Frank 5,7942 5,8291 % 0,04  
Riyal 1,5296 1,5372 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,29  
Altın Gr. 273 273 0,14  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 0,04  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 0,84  
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