***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2019 10:47
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20191115_HalkGYO_HalkVKS_Sukuk_Onayli_IhracBelgesi.pdf
EK: 2 20191028_HalkGYO_Sukuk_HukukcuRaporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799313
BIST
14:03106.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.239,07
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:035,7368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:036,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:03269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4234
|7,4606
|% 0,47
|
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-8,73
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-15,63
|
|Yarım
|859
|882
|-7,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,02
|