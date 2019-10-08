***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TCELLYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.10.2019Vade (Gün Sayısı) 116Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %7,5320Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %23,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAE1910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 116 gün vadeli 75.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 13.06.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 75.000.000-TL nominal tutarlı, 116 gün vadeli, TRDHVKAE1910 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791265BIST