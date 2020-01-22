***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.01.2020 17:38
***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilgili mevzuat kapsamında 500.000.000-TL(BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814022
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05299,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,30
|Açılış
|: 299,46
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
299,51
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.014.197
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.472.205
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|182.709.256
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.106.717
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.344.132
|% -14,98
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|239.398
|% -9,95
|
|METAL
|1,10
|277.842
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.967.866.204
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|664.774.836
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|700.818.849
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|804.743.405
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|350.123.192
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|797.663.463
|% 0,74
|
|TSKB
|1,31
|234.413.431
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,01
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|7,02
|
|Altın Gr.
|299
|299
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,85
|