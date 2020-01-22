***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [TCELL]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilgili mevzuat kapsamında 500.000.000-TL(BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814022BIST