***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 406.012.323 1.591.434.753 120.281.610 77.465.888Satışların Maliyeti13 -331.258.138 -1.510.101.368 -93.725.461 -42.777.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.754.185 81.333.385 26.556.149 34.688.869BRÜT KAR (ZARAR)74.754.185 81.333.385 26.556.149 34.688.869Genel Yönetim Giderleri14 -31.367.459 -25.466.294 -10.630.226 -8.093.698Pazarlama Giderleri14 -10.936.288 -9.415.986 -3.515.009 -3.367.469Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.484.515 157.994 54.860 -200.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-154.224 -563.680 -40.566 -509.493ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.780.729 46.045.419 12.425.208 22.517.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 1.742.264 0 651.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.780.729 47.787.683 12.425.208 23.169.311Finansman Gelirleri15 105.685.763 112.251.454 25.322.275 48.347.822Finansman Giderleri15 -78.309.127 -108.846.586 -16.068.329 -48.264.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.157.365 51.192.551 21.679.154 23.252.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.620.709 -10.858.732 -4.781.000 -4.907.489Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -13.145.768 -24.597.752 -4.275.271 -20.011.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -474.941 13.739.020 -505.729 15.103.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043DÖNEM KARI (ZARARI)50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.536.656 40.333.819 16.898.154 18.345.043Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.214.907 96.649.768Dönem Karı (Zararı)50.536.656 40.333.819Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.536.656 40.333.819Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.671.033 91.766.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8_9 1.070.546 916.289Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6_10 2.240.472 2.887.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.334.155 24.097.275Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -76.944.345 -64.672.143Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 69.610.190 88.769.418Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler73.461 54.749.513Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler488.733 54.751.046Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-415.272 -1.533Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.742.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 13.620.709 10.858.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.645.359 -86.323.081Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)19.454.990 -2.294.425Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.553.000 -45.159.826Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.797.477 -15.843.611Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler230.385 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)230.385 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.284.493 -23.025.219Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları75.853.048 45.777.351Alınan Temettüler415.272 226.533Alınan Faiz71.281.221 62.963.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.334.634 -2.386.924Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 0 -9.930.254YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.965.844 -1.994.681Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.159.156 -1.893.973Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -686.785 -1.063.251Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -472.371 -830.722Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.125.000 -100.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.416.244 -91.850.810Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri92.963.872 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.125.670Ödenen Temettüler12 -49.763.013 -4.100.000Ödenen Faiz-69.617.103 -86.625.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.764.507 2.804.277Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.100.638 9.718.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.865.145 12.522.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.005.575 714.935.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ225.870.720 727.457.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 259.363.847 108.310.347Finansal Yatırımlar4 33.850.019 53.305.009Ticari Alacaklar5_6 108.963.430 103.332.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 822.068 228.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 108.141.362 103.103.826Diğer Alacaklar40.720.770 17.156.552Türev Araçlar0 488.733Peşin Ödenmiş Giderler1.167.620 1.624.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 0 10.857.985ARA TOPLAM444.065.686 295.075.550Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 12.500 9.624.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR444.078.186 304.700.123DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 3.619.284 3.502.740Maddi Duran Varlıklar8 2.223.663 2.271.687Kullanım Hakkı Varlıkları5.275.659 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.007.195 870.562Diğer Duran Varlıklar2.612.659 2.156.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.738.460 8.801.006TOPLAM VARLIKLAR458.816.646 313.501.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 145.319.698 52.355.826İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.319.698 52.355.826Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 145.319.698 52.355.826Ticari Borçlar5_6 95.400.736 60.603.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 33.157 964.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 95.367.579 59.638.527Diğer Borçlar14.682.849 6.769.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 2.498.027 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.669.082 3.528.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.872.326 2.736.112Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 796.756 791.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.506.044 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.506.044 0ARA TOPLAM267.076.436 123.256.936TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER267.076.436 123.256.936UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.051.455 1.920.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.051.455 1.920.566Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 1.223.836 748.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.275.291 2.669.461TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.351.727 125.926.397ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar188.464.919 187.574.732Ödenmiş Sermaye12 104.000.000 104.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.540.689 1.424.145Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.346.542 2.229.998Diğer Kazançlar (Kayıplar)-805.853 -805.853Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.453.751 15.921.709Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.933.823 6.141.008Net Dönem Karı veya Zararı50.536.656 60.087.870TOPLAM ÖZKAYNAKLAR188.464.919 187.574.732TOPLAM KAYNAKLAR458.816.646 313.501.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler