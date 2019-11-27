***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.11.2019 18:38
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait "Fiyat Tespit Analiz Raporu" ekte tarafınıza sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800706
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7917
En Düşük
5,7499
18:056,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3713
En Düşük
6,3350
18:05270,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4213
|7,4585
|% 0,44
|
|Frank
|5,7572
|5,7919
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5362
|1,5439
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|-0,55
|