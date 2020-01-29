***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.01.2020 17:06
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye ait "Fiyat Tespit Raporu Analizi" ekte tarafınıza sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815178
BIST
17:14119.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,11
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:145,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:146,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:14300,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,00
|Açılış
|: 300,78
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,50
|21.407.719
|% -18,57
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,82
|50.875.635
|% -14,37
|
|THYAO
|14,16
|1.053.136.354
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|PETKM
|4,04
|518.302.624
|% -1,22
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,18
|467.658.066
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,88
|344.244.666
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7199
|7,7586
|% 0,10
|
|Frank
|6,0803
|6,1169
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|0,24
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