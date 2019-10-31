***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









larHizmet kalitemizi arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında Şirket faaliyetlerimizin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi N119 Kat:7 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Şubemiz ile Bağdat Cad. N251/A Pamir Apt. Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Göztepe Şubemiz, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.09.2019 tarih ve 2019/60 sayılı kararıyla faaliyetleri Şirket Genel Müdürlüğümüze personeli ile beraber devredilerek, Türkiye Ticaret Sicilinin 08.10.2019 tarihli tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.10.2019 tarih ve 9929 sayılı ilanı ile 31.10.2019 tarihi itibarıyla terkin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795852BIST