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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2019 16:31
GÜNCEL HABERLER
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    Hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında Şirket faaliyetlerimizin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla,  Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi N119 Kat:7 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Şubemiz ile Bağdat Cad. N251/A Pamir Apt. Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Göztepe Şubemiz, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.09.2019 tarih ve 2019/60 sayılı kararıyla faaliyetleri Şirket Genel Müdürlüğümüze personeli ile beraber devredilerek,  Türkiye Ticaret Sicilinin 08.10.2019 tarihli tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.10.2019 tarih ve 9929 sayılı ilanı ile 31.10.2019 tarihi itibarıyla terkin edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795852


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ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3696 7,4065 % -0,05  
Frank 5,7725 5,8073 % 0,06  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.514 1.514 0,92  
Altın Gr. 278 278 0,17  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 61,56 61,56 1,94  
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