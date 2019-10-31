***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 16:31
lar
Hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında Şirket faaliyetlerimizin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi N119 Kat:7 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Şubemiz ile Bağdat Cad. N251/A Pamir Apt. Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Göztepe Şubemiz, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.09.2019 tarih ve 2019/60 sayılı kararıyla faaliyetleri Şirket Genel Müdürlüğümüze personeli ile beraber devredilerek, Türkiye Ticaret Sicilinin 08.10.2019 tarihli tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.10.2019 tarih ve 9929 sayılı ilanı ile 31.10.2019 tarihi itibarıyla terkin edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795852
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05278,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 278,09
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3696
|7,4065
|% -0,05
|
|Frank
|5,7725
|5,8073
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5187
|1,5263
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,92
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|1,94
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
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17:57OYAYO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
-
17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
-
17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem