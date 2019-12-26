***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 16:33
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.09.2019 tarihinde ihraç edilen 50.000.000 TL nominal tutarlı, 106 gün vadeli TRFHALKA1914 ISIN kodlu Borçlanma Aracı'nın 26 Aralık 2019 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805352
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,67
|Açılış
|: 288,20
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6893
|7,7278
|% 0,24
|
|Frank
|6,0292
|6,0655
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|12,21
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|0,36
|
Seans Raporu
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