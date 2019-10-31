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***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2019 16:33
GÜNCEL HABERLER

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan / Adana Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012
Ankara Şubesi Şube Arjantin Cad. No: 13 Çankaya / Ankara Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002
Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012
Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012
Denizli Şubesi Şube Saraylar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22/A Merkezefendi/Denizli Ali Osman Şen 0 258 265 16 21 0 258 265 16 52 14.09.2012
İzmir Şubesi Şube Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 2 Pamuk Plaza Konak / İzmir Sevinç Özbilgin 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006
Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Ebru Uzun 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795854


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Sterlin 7,3819 7,4190 % 0,71  
Frank 5,7719 5,8067 % 0,60  
Riyal 1,5213 1,5289 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 15,93  
Altın Gr. 278 278 3,92  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,05  
B. Petrol 59,52 59,52 -0,72  
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