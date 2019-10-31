***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2019 16:33
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A Seyhan / Adana Uğur Ünsal 0 322 458 82 84 0 322 459 46 01 14.09.2012
Ankara Şubesi Şube Arjantin Cad. No: 13 Çankaya / Ankara Türkan Pur 0 312 434 22 52 0 312 434 06 73 09.09.2002
Antalya Şubesi Şube Kırcamii Mah. Avni Tolunay Cad. Bal İşmerkezi no:123/A Kat:6 No:38 Antalya Serkan Altuntaş 0 242 247 39 09 0 242 242 79 42 14.09.2012
Bursa Şubesi Şube Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 Osmangazi / Bursa Mehmet Esenkal 0 224 225 18 50 0 224 225 18 57 14.09.2012
Denizli Şubesi Şube Saraylar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22/A Merkezefendi/Denizli Ali Osman Şen 0 258 265 16 21 0 258 265 16 52 14.09.2012
İzmir Şubesi Şube Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 2 Pamuk Plaza Konak / İzmir Sevinç Özbilgin 0 232 482 20 50 0 232 483 20 67 10.03.2006
Samsun Şubesi Şube 19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:71 Kat:2 İlkadım / Samsun Ebru Uzun 0 362 431 08 24 0 362 431 08 25 30.11.2012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795854
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 3,92
|Açılış
|: 278,08
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3819
|7,4190
|% 0,71
|
|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,93
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|-0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 829 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde -12.43 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 492 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 45 kaybederek (% -0.08 ) 121, 632
-
17:55XU100
Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
-
17:55MRSHL
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 500 adet işlem