***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Şirket"), 2 Eylül 1997 yılında kurulmuştur. Şirket'in amacı, 3794 Sayılı Kanun'la değişik 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.11 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ekim 2015 tarih 2015/27 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.Şirket, 7 şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm T.Halk Bankası AŞ. şubeleri sermaye piyasalarında şirket adına emir iletimine aracılık etmektedir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür YardımcılığıKAMİL ENİS TUNA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire BaşkanlığıENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın DanışmanıAHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire BaşkanıGÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire BaşkanıALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire BaşkanıBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSerdar SÜRER Yönetim Kurulu BaşkanıKamil Enis TUNA Yönetim Kurulu Başkan VekiliEnes ÇELEBİ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGüvenç USTA Yönetim Kurulu ÜyesiAli ŞÖNER Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu ÜyesiEvren KARABULUT Genel Müdür YardımcısıMetin KAVUŞTURAN MüdürAli İhsan ÇAMCI MüdürKubilay YILMAZ MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürAli Osman ŞEN MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökay YILMAZ MüdürAli MUTLU MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürAyla GENCAY MüdürCihat KAYMAS MüdürSevinç ÖZBİLGİN MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürYıldırım ERGİN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürRecep BOZKURT YönetmenMenevşe ÖZDEMİR YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenBurak AYDIN YönetmenÖzer ÜÇELHAN YönetmenSema Sevgi TANER YönetmenMustafa Serkan ALHAN YönetmenŞenay ÜNAL YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenBarış BEYDOĞAN UzmanAyfer BİRGÜN Servis Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803446BIST