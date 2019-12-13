***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2019 17:59
***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ("Şirket"), 2 Eylül 1997 yılında kurulmuştur. Şirket'in amacı, 3794 Sayılı Kanun'la değişik 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile finansal değerleri temsil eden veya ihraç edenin finansal yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
11 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ekim 2015 tarih 2015/27 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.
Şirket, 7 şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm T.Halk Bankası AŞ. şubeleri sermaye piyasalarında şirket adına emir iletimine aracılık etmektedir.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
KAMİL ENİS TUNA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Daire Başkanlığı
ENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı
AHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı
GÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire Başkanı
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire Başkanı
BÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Serdar SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Enis TUNA Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Enes ÇELEBİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi
Evren KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı
Metin KAVUŞTURAN Müdür
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Kubilay YILMAZ Müdür
Halil ESKİ Müdür
Türkan PUR Müdür
Ali Osman ŞEN Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Ebru UZUN Müdür
Gökay YILMAZ Müdür
Ali MUTLU Müdür
Gökçe ARSLAN Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Ayla GENCAY Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Sevinç ÖZBİLGİN Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Yıldırım ERGİN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Recep BOZKURT Yönetmen
Menevşe ÖZDEMİR Yönetmen
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Yönetmen
Burak AYDIN Yönetmen
Özer ÜÇELHAN Yönetmen
Sema Sevgi TANER Yönetmen
Mustafa Serkan ALHAN Yönetmen
Şenay ÜNAL Yönetmen
Emrullah ALPASLAN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Uzman
Ayfer BİRGÜN Servis Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803446
BIST