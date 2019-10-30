***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316Transferler10 0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 64.748 64.748 64.748 0 0 5.529.195 5.593.943 5.593.943Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 5.529.195 5.529.195 5.529.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 64.748 64.748 64.748 0 0 0 64.748 64.748Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 172.179 -60.307 -60.307 -60.307 5.800.001 2.308.004 5.529.195 15.749.072 15.749.072Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 172.179 -93.163 -93.163 -93.163 2.800.001 2.308.004 9.706.097 19.893.118 19.893.118Transferler10 0 0 0 0 0 1.267.457 8.438.640 -9.706.097 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -55.342 -55.342 -55.342 0 0 7.619.233 7.563.891 7.563.891Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 7.619.233 7.619.233 7.619.233Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -55.342 -55.342 -55.342 0 0 0 -55.342 -55.342Kar Payları10 0 0 0 0 0 0 -8.193.895 0 -8.193.895 -8.193.895Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 172.179 -148.505 -148.505 -148.505 4.067.458 2.552.749 7.619.233 19.263.114 19.263.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.083.406 1.540.492Dönem Karı (Zararı)7.619.233 5.529.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.752.294 1.492.105Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,12 279.287 117.564Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.365.956 836.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.390.123 836.823Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-24.167 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.435.326 -1.304.543Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.586.726 -1.304.543Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler151.400 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -13.248Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.542.377 1.855.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.599.364 -2.651.252Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.891.600 -4.814.600Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.613.366 898.785İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.086.318 80.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.699.684 818.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-209.106 -642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.173 -642İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-204.933 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-131.581 111.321Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler183.931 399.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.680 324.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.251 75.067Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler251.154 754.333İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)261.737 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.583 754.333Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.970.891 4.370.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.301.501 -1.182.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.585.984 -1.647.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.871 -33.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-58.871 -33.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.605.138 -4.218.822Ödenen Temettüler-8.193.895 -5.542.187Alınan Faiz2.588.757 1.323.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.419.397 -2.711.740Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 13.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.419.397 -2.698.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.146.753 15.698.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.566.150 13.000.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.571.611 14.154.245Finansal Yatırımlar5 0 4.891.600Ticari Alacaklar6 2.509.376 4.122.742İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 1.954.539 868.221İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar554.837 3.254.521Diğer Alacaklar7 5.171 4.026İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 5.171 4.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler262.912 136.203İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler262.912 136.203Diğer Dönen Varlıklar3.028 0ARA TOPLAM23.352.098 23.308.816TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.352.098 23.308.816DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.495.309 358.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 56.446 6.589Peşin Ödenmiş Giderler4.872 0Ertelenmiş Vergi Varlığı13 611.181 455.909TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.167.808 821.004TOPLAM VARLIKLAR25.519.906 24.129.820KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları212.244 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları212.244 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar212.244 0Ticari Borçlar6 658.226 474.295İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 272.559 230.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar385.667 243.416Diğer Borçlar7 450.646 451.704İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar450.646 451.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 955.535 859.479Kısa Vadeli Karşılıklar1.503.242 1.540.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.341.710 1.354.317Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar161.532 185.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler617.729 355.756İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 577.848 315.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.881 40.386ARA TOPLAM4.397.622 3.681.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.397.622 3.681.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.130.716 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.130.716 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.130.716 0Uzun Vadeli Karşılıklar728.454 555.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar728.454 555.452TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.859.170 555.452TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.256.792 4.236.702ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.263.114 19.893.118Ödenmiş Sermaye10 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 172.179 172.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-148.505 -93.163Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.505 -93.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.505 -93.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.067.458 2.800.001Yasal Yedekler10 4.067.458 2.800.001Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.552.749 2.308.004Net Dönem Karı veya Zararı7.619.233 9.706.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.263.114 19.893.118TOPLAM KAYNAKLAR25.519.906 24.129.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 18.306.450 15.849.466 6.931.265 5.173.930Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -123.660 -267.920 -3.772 -148.465FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.182.790 15.581.546 6.927.493 5.025.465BRÜT KAR (ZARAR)18.182.790 15.581.546 6.927.493 5.025.465Genel Yönetim Giderleri-10.579.226 -9.446.847 -3.475.171 -3.263.803Pazarlama Giderleri-71.112 -65.864 -23.983 -10.495Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler58.020 42.668 391 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.590.472 6.111.503 3.428.730 1.751.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.722.538 1.304.543 762.269 516.845Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-151.400 -31.342 -39.463 30.211FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.161.610 7.384.704 4.151.536 2.298.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.161.610 7.384.704 4.151.536 2.298.223Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.542.377 -1.855.509 -926.553 -511.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -2.682.040 -1.902.565 -1.073.267 -600.379Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 139.663 47.056 146.714 88.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790DÖNEM KARI (ZARARI)7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.619.233 5.529.195 3.224.983 1.786.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-55.342 64.748 -134.232 -60.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70.951 83.010 -172.092 -77.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.609 -18.262 37.860 17.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.609 -18.262 37.860 17.075Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.342 64.748 -134.232 -60.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.563.891 5.593.943 3.090.751 1.726.251Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.563.891 5.593.943 3.090.751 1.726.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795725BIST