***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri451,26 % 0,00013338Bağımsız Denetim Ücreti17.886 % 0,00528661Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.156 % 0,07837289Fon Yönetim Ücreti5.869.529,96 % 1,73487307Hisse Senedi Komisyonu983,61 % 0,00029073Tahvil Bono Komisyonu12.928,32 % 0,00382126Gecelik Ters Repo Komisyonu60.109,01 % 0,01776658Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu42.834,1 % 0,01266059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.116,71 % 0,00269465Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER6.278.994,97 % 1,85589976DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ338.326.190,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791073BIST