***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00099899Bağımsız Denetim Ücreti1.897 % 0,00501134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.375,76 % 0,15421223Fon Yönetim Ücreti509.684,97 % 1,34644335Hisse Senedi Komisyonu7,56 % 0,00001997Tahvil Bono Komisyonu24,01 % 0,00006343Gecelik Ters Repo Komisyonu1.063,44 % 0,00280931Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu871,32 % 0,00230178Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu117,17 % 0,00030953Vergiler ve Diğer Harcamalar2.128,63 % 0,00562324Türev Araçlar Komisyonu335,45 % 0,00088616Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER574.883,47 % 1,51867933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.854.171,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791074BIST