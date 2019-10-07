***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 19:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00099899
Bağımsız Denetim Ücreti
1.897 % 0,00501134
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.375,76 % 0,15421223
Fon Yönetim Ücreti
509.684,97 % 1,34644335
Hisse Senedi Komisyonu
7,56 % 0,00001997
Tahvil Bono Komisyonu
24,01 % 0,00006343
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.063,44 % 0,00280931
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
871,32 % 0,00230178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
117,17 % 0,00030953
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.128,63 % 0,00562324
Türev Araçlar Komisyonu
335,45 % 0,00088616
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
574.883,47 % 1,51867933
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.854.171,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791074
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8447
En Düşük
5,8303
18:056,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4178
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10