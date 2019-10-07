***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,01133115Bağımsız Denetim Ücreti270 % 0,00809026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.730 % 0,08180147Fon Yönetim Ücreti54.740,44 % 1,64023763Hisse Senedi Komisyonu13,21 % 0,00039582Tahvil Bono Komisyonu318,49 % 0,00954321Gecelik Ters Repo Komisyonu240,28 % 0,00719973Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu960,97 % 0,02879442Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.002,81 % 0,03004811Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER60.654,36 % 1,8174418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.337.348,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791075BIST