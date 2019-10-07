***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00138791Bağımsız Denetim Ücreti2.168 % 0,00795694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.331 % 0,08562891Fon Yönetim Ücreti506.631,43 % 1,85942726Hisse Senedi Komisyonu18.592,52 % 0,06823785Tahvil Bono Komisyonu175,66 % 0,0006447Gecelik Ters Repo Komisyonu4.995,13 % 0,01833301Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.089,75 % 0,00399958Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.012,75 % 0,00371697Türev Araçlar Komisyonu3.814,41 % 0,01399956Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER562.188,81 % 2,06333271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.246.638,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791076BIST