***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 19:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00003131
Bağımsız Denetim Ücreti
6.377 % 0,00052793
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
545.282,7 % 0,04514217
Fon Yönetim Ücreti
8.254.690,59 % 0,68337885
Hisse Senedi Komisyonu
14.929,43 % 0,00123596
Tahvil Bono Komisyonu
13.867,43 % 0,00114804
Gecelik Ters Repo Komisyonu
702.404,2 % 0,05814975
Vadeli Ters Repo Komisyonu
53.287,62 % 0,00441151
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.929,59 % 0,00446465
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.241,02 % 0,00208962
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
9.670.387,74 % 0,80057979
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.207.923.035,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791077
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8464
En Düşük
5,8303
18:056,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4194
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10