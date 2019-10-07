***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00003131Bağımsız Denetim Ücreti6.377 % 0,00052793Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri545.282,7 % 0,04514217Fon Yönetim Ücreti8.254.690,59 % 0,68337885Hisse Senedi Komisyonu14.929,43 % 0,00123596Tahvil Bono Komisyonu13.867,43 % 0,00114804Gecelik Ters Repo Komisyonu702.404,2 % 0,05814975Vadeli Ters Repo Komisyonu53.287,62 % 0,00441151Borsa Para Piyasası Komisyonu53.929,59 % 0,00446465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.241,02 % 0,00208962Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER9.670.387,74 % 0,80057979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.207.923.035,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791077BIST