***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00362909Bağımsız Denetim Ücreti542 % 0,00520141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.531 % 0,08186949Fon Yönetim Ücreti169.792,33 % 1,6294468Hisse Senedi Komisyonu24,28 % 0,00023301Tahvil Bono Komisyonu378,83 % 0,00363552Gecelik Ters Repo Komisyonu961,56 % 0,00922781Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu895,41 % 0,00859299Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.019,04 % 0,00977943Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER182.522,61 % 1,75161553DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.420.243,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791078BIST