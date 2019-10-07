***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,002075Bağımsız Denetim Ücreti1.084 % 0,00594802Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.796 % 0,08667425Fon Yönetim Ücreti339.599,63 % 1,86341754Hisse Senedi Komisyonu16.580,48 % 0,09097877Tahvil Bono Komisyonu111,66 % 0,00061269Gecelik Ters Repo Komisyonu837,27 % 0,00459419Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu908,65 % 0,00498585Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.053,06 % 0,00577825Türev Araçlar Komisyonu3.318,24 % 0,01820752Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER379.667,15 % 2,08327208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.224.559,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791079BIST