***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 19:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,002075
Bağımsız Denetim Ücreti
1.084 % 0,00594802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.796 % 0,08667425
Fon Yönetim Ücreti
339.599,63 % 1,86341754
Hisse Senedi Komisyonu
16.580,48 % 0,09097877
Tahvil Bono Komisyonu
111,66 % 0,00061269
Gecelik Ters Repo Komisyonu
837,27 % 0,00459419
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
908,65 % 0,00498585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.053,06 % 0,00577825
Türev Araçlar Komisyonu
3.318,24 % 0,01820752
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
379.667,15 % 2,08327208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.224.559,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791079
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8464
En Düşük
5,8303
18:056,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4194
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10