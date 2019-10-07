***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00044633Bağımsız Denetim Ücreti6.377 % 0,00752661Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.184 % 0,12414592Fon Yönetim Ücreti965.931,49 % 1,14006363Hisse Senedi Komisyonu1.786,53 % 0,00210859Tahvil Bono Komisyonu562,42 % 0,00066381Gecelik Ters Repo Komisyonu18.872,94 % 0,02227524Vadeli Ters Repo Komisyonu220,5 % 0,00026025Borsa Para Piyasası Komisyonu2.534,84 % 0,00299181Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.002,67 % 0,00118343Türev Araçlar Komisyonu18.476,16 % 0,02180693Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER1.121.326,71 % 1,32347254DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.726.103,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791080BIST