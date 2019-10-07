***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00011674Bağımsız Denetim Ücreti21.537 % 0,00664883Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri286.762 % 0,08852823Fon Yönetim Ücreti3.709.702,44 % 1,14524729Hisse Senedi Komisyonu3.970,24 % 0,00122568Tahvil Bono Komisyonu3.058,61 % 0,00094424Gecelik Ters Repo Komisyonu119.494,76 % 0,03689003Vadeli Ters Repo Komisyonu5.365,51 % 0,00165642Borsa Para Piyasası Komisyonu27.450,24 % 0,00847435Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu544,34 % 0,00016805Vergiler ve Diğer Harcamalar14.096,8 % 0,00435192Türev Araçlar Komisyonu29.707,31 % 0,00917114Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER4.222.067,41 % 1,30342294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ323.921.520,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791081BIST