***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00526774Bağımsız Denetim Ücreti542 % 0,00755002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.378 % 0,0888451Fon Yönetim Ücreti53.545,59 % 0,74588641Hisse Senedi Komisyonu3.740,33 % 0,05210254Tahvil Bono Komisyonu472,7 % 0,00658468Gecelik Ters Repo Komisyonu15,76 % 0,00021954Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu778,41 % 0,0108432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.072,99 % 0,01494668Türev Araçlar Komisyonu646,28 % 0,00900264Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER67.570,22 % 0,94124855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.178.786,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791082BIST