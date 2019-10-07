***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,0012433Bağımsız Denetim Ücreti1.764 % 0,0057996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.045 % 0,08891726Fon Yönetim Ücreti339.880,32 % 1,11744234Hisse Senedi Komisyonu121,75 % 0,00040028Tahvil Bono Komisyonu112,58 % 0,00037014Gecelik Ters Repo Komisyonu5.455,1 % 0,01793502Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.486,7 % 0,0048879Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.533,02 % 0,00504019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER377.776,63 % 1,24203602DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.415.915,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791083BIST