***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00313544Bağımsız Denetim Ücreti813 % 0,00674083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.963 % 0,29818016Fon Yönetim Ücreti157.129,76 % 1,30281059Hisse Senedi Komisyonu229,96 % 0,00190667Tahvil Bono Komisyonu69,2 % 0,00057376Gecelik Ters Repo Komisyonu2.441,58 % 0,02024388Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.087,7 % 0,00901845Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar982,42 % 0,00814554Türev Araçlar Komisyonu1.485,32 % 0,01231524Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER200.580,1 % 1,66307056DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.060.829,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791084BIST