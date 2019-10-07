***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 19:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00313544
Bağımsız Denetim Ücreti
813 % 0,00674083
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.963 % 0,29818016
Fon Yönetim Ücreti
157.129,76 % 1,30281059
Hisse Senedi Komisyonu
229,96 % 0,00190667
Tahvil Bono Komisyonu
69,2 % 0,00057376
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.441,58 % 0,02024388
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.087,7 % 0,00901845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
982,42 % 0,00814554
Türev Araçlar Komisyonu
1.485,32 % 0,01231524
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
200.580,1 % 1,66307056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.060.829,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791084
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8462
En Düşük
5,8303
18:056,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4158
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10