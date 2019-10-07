***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri Q3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00015824Bağımsız Denetim Ücreti12.881 % 0,00539002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri252.148 % 0,10551057Fon Yönetim Ücreti3.588.938,84 % 1,50178062Hisse Senedi Komisyonu350,34 % 0,0001466Tahvil Bono Komisyonu535,01 % 0,00022387Gecelik Ters Repo Komisyonu22.026,49 % 0,00921692Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu948,58 % 0,00039693Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.641,07 % 0,00236049Vergiler ve Diğer Harcamalar5.654,31 % 0,00236603Türev Araçlar Komisyonu27.754,35 % 0,01161372Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER3.917.256,15 % 1,63916401DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ238.978.902,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791085BIST