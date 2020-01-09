***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00092968Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri451,26 % 0,00011774Bağımsız Denetim Ücreti34.489,28 % 0,00899907Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri546.189,16 % 0,14251365Fon Yönetim Ücreti9.005.953,95 % 2,349866Hisse Senedi Komisyonu983,61 % 0,00025665Tahvil Bono Komisyonu21.114,78 % 0,00550934Gecelik Ters Repo Komisyonu103.990,85 % 0,02713367Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu52.025,82 % 0,01357476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.262,12 % 0,00241671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler111.352,81 % 0,02905458TOPLAM GİDERLER9.889.376,69 % 2,58037185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ383.253.936,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810397BIST