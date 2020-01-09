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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 14:21
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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00092968
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
451,26 % 0,00011774
Bağımsız Denetim Ücreti
34.489,28 % 0,00899907
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
546.189,16 % 0,14251365
Fon Yönetim Ücreti
9.005.953,95 % 2,349866
Hisse Senedi Komisyonu
983,61 % 0,00025665
Tahvil Bono Komisyonu
21.114,78 % 0,00550934
Gecelik Ters Repo Komisyonu
103.990,85 % 0,02713367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
52.025,82 % 0,01357476
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.262,12 % 0,00241671
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
111.352,81 % 0,02905458
TOPLAM GİDERLER
9.889.376,69 % 2,58037185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
383.253.936,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810397


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RYGYO 4,83 79.908.402 % 18,67  
ODAS 2,52 714.194.522 % 17,21  
CELHA 7,37 18.675.267 % 16,25  
SRVGY 11,36 4.605.236 % 14,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6329 7,6712 % -1,22  
Frank 6,0095 6,0457 % -0,77  
Riyal 1,5609 1,5688 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.551 -9,01  
Altın Gr. 293 293 -3,61  
Cumhuriyet 1.943 1.973 -58,00  
Tam 1.935 1.983 -61,15  
Yarım 935 959 -29,58  
Çeyrek 469 480 -14,79  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,18  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,06  
B. Petrol 65,55 65,55 0,11  
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