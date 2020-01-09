***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00859376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri330,07 % 0,0007961Bağımsız Denetim Ücreti6.790,91 % 0,01637908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.055,56 % 0,26544435Fon Yönetim Ücreti746.534,37 % 1,80057536Hisse Senedi Komisyonu18,7 % 0,0000451Tahvil Bono Komisyonu45,3 % 0,00010926Gecelik Ters Repo Komisyonu1.968,3 % 0,00474737Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.202,4 % 0,00290008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar54.503,11 % 0,13145672Türev Araçlar Komisyonu1.914,82 % 0,00461838Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.942,68 % 0,05774764TOPLAM GİDERLER950.869,27 % 2,2934132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.460.878,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810398BIST