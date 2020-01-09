***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.596,05 % 0,05148848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri364,73 % 0,00522223Bağımsız Denetim Ücreti3.907,74 % 0,05595128Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.885,07 % 0,06994475Fon Yönetim Ücreti153.162,43 % 2,19298971Hisse Senedi Komisyonu13,21 % 0,00018914Tahvil Bono Komisyonu1.047,28 % 0,01499502Gecelik Ters Repo Komisyonu1.494,85 % 0,02140336Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.307,78 % 0,01872488Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.050,81 % 0,01504557Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.470,43 % 0,03537178TOPLAM GİDERLER173.300,38 % 2,4813262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.984.183,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810399BIST