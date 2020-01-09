***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563 % 0,00993524Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00105448Bağımsız Denetim Ücreti6.480,18 % 0,01806964Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.947,41 % 0,11139125Fon Yönetim Ücreti897.258,04 % 2,50195687Hisse Senedi Komisyonu35.141,89 % 0,09799131Tahvil Bono Komisyonu438,22 % 0,00122195Gecelik Ters Repo Komisyonu12.438,36 % 0,03468371Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.416,22 % 0,00394906Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.073,08 % 0,00299223Türev Araçlar Komisyonu13.605,48 % 0,03793817Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.981,45 % 0,05571722TOPLAM GİDERLER1.031.721,49 % 2,87690113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.862.250,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810400BIST