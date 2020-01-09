***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00028269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.329,59 % 0,00153357Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri803.664,53 % 0,06376122Fon Yönetim Ücreti12.656.599,78 % 1,00415063Hisse Senedi Komisyonu14.929,43 % 0,00118447Tahvil Bono Komisyonu16.389,34 % 0,0013003Gecelik Ters Repo Komisyonu989.109 % 0,07847403Vadeli Ters Repo Komisyonu19.843,2 % 0,00157432Borsa Para Piyasası Komisyonu56.787,61 % 0,00450542Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar25.289,02 % 0,00200638Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler319.500,72 % 0,02534858TOPLAM GİDERLER14.925.005,27 % 1,18412162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.260.428.402,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810401BIST