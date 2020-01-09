***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,02877509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00305401Bağımsız Denetim Ücreti4.273,62 % 0,03451364Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.324,58 % 0,11568491Fon Yönetim Ücreti271.293,08 % 2,19095537Hisse Senedi Komisyonu24,28 % 0,00019608Tahvil Bono Komisyonu634,56 % 0,00512469Gecelik Ters Repo Komisyonu1.905,26 % 0,01538683Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.254 % 0,01012727Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.067,04 % 0,00861739Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.300,37 % 0,03472967TOPLAM GİDERLER303.018 % 2,44716495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.382.410,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810402BIST