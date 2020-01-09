***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.970,05 % 0,00770445Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri366,47 % 0,00143319Bağımsız Denetim Ücreti5.022,83 % 0,01964324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.979,78 % 0,10942308Fon Yönetim Ücreti639.730,89 % 2,50185403Hisse Senedi Komisyonu34.095,41 % 0,13334003Tahvil Bono Komisyonu197,35 % 0,00077179Gecelik Ters Repo Komisyonu1.895,82 % 0,00741416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.375,95 % 0,00538105Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.101,06 % 0,00430602Türev Araçlar Komisyonu8.466,65 % 0,0331113Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.306,54 % 0,04812831TOPLAM GİDERLER734.508,8 % 2,87251066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.570.272,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810403BIST