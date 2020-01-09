***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00420209Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00044598Bağımsız Denetim Ücreti12.294,92 % 0,01450004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.014,93 % 0,17102368Fon Yönetim Ücreti1.299.931,31 % 1,53307685Hisse Senedi Komisyonu1.786,53 % 0,00210695Tahvil Bono Komisyonu890,33 % 0,00105001Gecelik Ters Repo Komisyonu23.398,92 % 0,02759557Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.870,98 % 0,0033859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.702,96 % 0,00554645Türev Araçlar Komisyonu27.358,82 % 0,03226568Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.432,88 % 0,03117368TOPLAM GİDERLER1.548.623,79 % 1,82637287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.792.312,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810404BIST