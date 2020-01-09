***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00075477Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00008011Bağımsız Denetim Ücreti33.818,62 % 0,00716389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri518.980,15 % 0,10993693Fon Yönetim Ücreti7.242.449,09 % 1,53418709Hisse Senedi Komisyonu3.970,25 % 0,00084103Tahvil Bono Komisyonu6.243,51 % 0,00132258Gecelik Ters Repo Komisyonu302.052,96 % 0,06398468Vadeli Ters Repo Komisyonu35.828 % 0,00758954Borsa Para Piyasası Komisyonu59.147,28 % 0,01252932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32.193,42 % 0,00681962Türev Araçlar Komisyonu87.474,95 % 0,01853005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler308.379,13 % 0,06532476TOPLAM GİDERLER8.634.478,57 % 1,82906437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ472.070.787,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810405BIST