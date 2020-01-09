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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 14:21
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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00075477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00008011
Bağımsız Denetim Ücreti
33.818,62 % 0,00716389
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
518.980,15 % 0,10993693
Fon Yönetim Ücreti
7.242.449,09 % 1,53418709
Hisse Senedi Komisyonu
3.970,25 % 0,00084103
Tahvil Bono Komisyonu
6.243,51 % 0,00132258
Gecelik Ters Repo Komisyonu
302.052,96 % 0,06398468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
35.828 % 0,00758954
Borsa Para Piyasası Komisyonu
59.147,28 % 0,01252932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
32.193,42 % 0,00681962
Türev Araçlar Komisyonu
87.474,95 % 0,01853005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
308.379,13 % 0,06532476
TOPLAM GİDERLER
8.634.478,57 % 1,82906437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.070.787,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810405


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RYGYO 4,83 79.908.402 % 18,67  
ODAS 2,52 714.194.522 % 17,21  
CELHA 7,37 18.675.267 % 16,25  
SRVGY 11,36 4.605.236 % 14,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6343 7,6726 % -1,20  
Frank 6,0092 6,0454 % -0,77  
Riyal 1,5609 1,5687 % -0,72  
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Altın Gr. 293 293 -4,12  
Cumhuriyet 1.943 1.973 -58,00  
Tam 1.935 1.983 -61,48  
Yarım 935 959 -29,74  
Çeyrek 469 480 -14,87  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,67 65,67 0,23  
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