***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 14:21
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.970,05 % 0,02577809
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00494822
Bağımsız Denetim Ücreti
4.626,34 % 0,06053564
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.581,17 % 0,16462454
Fon Yönetim Ücreti
76.444,68 % 1,00027824
Hisse Senedi Komisyonu
8.632,64 % 0,11295805
Tahvil Bono Komisyonu
822,61 % 0,01076385
Gecelik Ters Repo Komisyonu
84,21 % 0,00110189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.237,6 % 0,01619399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.120,99 % 0,01466815
Türev Araçlar Komisyonu
951,78 % 0,01245404
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.062,31 % 0,34102519
TOPLAM GİDERLER
134.912,54 % 1,76532989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.642.341,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810406
BIST
15:49116.755
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 3.879,15
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:495,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:496,5344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:49293,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -3,81
|Açılış
|: 293,20
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|78.386.153
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,83
|79.908.402
|% 18,67
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|CELHA
|7,37
|18.675.267
|% 16,25
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.236
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|6.062.713
|% -5,00
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.765.778.904
|% 4,44
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|GARAN
|11,84
|525.805.828
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|515.965.716
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|508.357.785
|% 3,60
|
|ODAS
|2,52
|714.194.522
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|403.263.677
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|298.148.369
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,71
|423.290.207
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6343
|7,6726
|% -1,20
|
|Frank
|6,0092
|6,0454
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5609
|1,5687
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
Seans Raporu
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16:03TSPOR
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16:01CMBTN
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16:00XU100
Endeks 116, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 892.00 milyon TL de
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16:00SILVR
Yüzde 13.71 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 674, 906 adet işlem