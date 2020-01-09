***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.970,05 % 0,02577809Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00494822Bağımsız Denetim Ücreti4.626,34 % 0,06053564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.581,17 % 0,16462454Fon Yönetim Ücreti76.444,68 % 1,00027824Hisse Senedi Komisyonu8.632,64 % 0,11295805Tahvil Bono Komisyonu822,61 % 0,01076385Gecelik Ters Repo Komisyonu84,21 % 0,00110189Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.237,6 % 0,01619399Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.120,99 % 0,01466815Türev Araçlar Komisyonu951,78 % 0,01245404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.062,31 % 0,34102519TOPLAM GİDERLER134.912,54 % 1,76532989DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.642.341,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810406BIST