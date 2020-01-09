***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,01017349Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00107975Bağımsız Denetim Ücreti6.695,27 % 0,01911684Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.795,28 % 0,1564556Fon Yönetim Ücreti524.414,22 % 1,4973469Hisse Senedi Komisyonu121,75 % 0,00034763Tahvil Bono Komisyonu233,52 % 0,00066676Gecelik Ters Repo Komisyonu9.205,81 % 0,02628512Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.713,09 % 0,00774662Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.590,98 % 0,00454269Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.227,98 % 0,0520459TOPLAM GİDERLER621.939,11 % 1,77580729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.022.894,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810407BIST