***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,02958924Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,00314042Bağımsız Denetim Ücreti4.504,02 % 0,0374035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.201,39 % 0,46672275Fon Yönetim Ücreti210.982,49 % 1,75209774Hisse Senedi Komisyonu229,96 % 0,0019097Tahvil Bono Komisyonu290,98 % 0,00241643Gecelik Ters Repo Komisyonu3.157,8 % 0,02622386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.390,99 % 0,01155143Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.035,16 % 0,00859646Türev Araçlar Komisyonu2.792,44 % 0,02318973Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.895,4 % 0,03234923TOPLAM GİDERLER288.421,84 % 2,39519049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.041.707,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810408BIST