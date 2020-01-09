***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.563,05 % 0,00147363Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri378,16 % 0,0001564Bağımsız Denetim Ücreti21.025,22 % 0,00869577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri340.805,33 % 0,1409528Fon Yönetim Ücreti4.854.177,2 % 2,00762669Hisse Senedi Komisyonu350,33 % 0,00014489Tahvil Bono Komisyonu811,56 % 0,00033565Gecelik Ters Repo Komisyonu25.032,23 % 0,01035302Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.305,43 % 0,00053991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.463,43 % 0,00391396Vergiler ve Diğer Harcamalar12.449,69 % 0,00514904Türev Araçlar Komisyonu38.338,98 % 0,01585652Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.217,84 % 0,0360722TOPLAM GİDERLER5.394.918,45 % 2,23127047DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.786.843,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810409BIST