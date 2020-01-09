***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.333,8 % 0,00225373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.823,8 % 0,0064611Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.191,26 % 0,1828114Fon Yönetim Ücreti526.574,91 % 0,88975667Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu119,21 % 0,00020143Gecelik Ters Repo Komisyonu18,41 % 0,00003111Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu83,38 % 0,00014089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar594,56 % 0,00100463Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.839,42 % 0,05717866TOPLAM GİDERLER674.578,75 % 1,13983962DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.181.900,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810410BIST