***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2019 11:31
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İlkay Öztürk 26.06.2019 2018 - ..... HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2016-2018 Şekerbank ? Döviz Trader- Uzman 2015-2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 4 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791776
BIST
13:16101.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -654,69
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:165,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:166,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:16282,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 282,32
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72