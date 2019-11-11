GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2019 11:41
GÜNCEL HABERLER
dirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Şve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup ? 13:45 ? 16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. ? 13:45 ? 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. ? 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemileri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günleına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. Fona ait yeni gün işlem fiyatı saat 16:00 itibariyle ilan edilmektedir. HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından ve TEFAS 'dan alım satım yapılabilmektedir. 1

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çzlem Aygül 14.10.2019 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797969


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:14103.792
Değişim :  0,62% |  639,18
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.841 En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.711.483 % 19,94  
KFEIN 8,60 85.608.777 % 15,28  
ISBTR 22.310,00 727.152 % 15,00  
OLMIP 4,92 6.016.808 % 14,95  
GYHOL 7,25 5.956.463 % 11,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4131 7,4503 % 0,92  
Frank 5,7856 5,8205 % 0,56  
Riyal 1,5347 1,5424 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,42  
Altın Gr. 272 272 1,51  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.798 1.843 7,96  
Yarım 869 892 3,85  
Çeyrek 436 446 1,92  
Gümüş.Ons 16,81 16,84 0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 61,98 61,98 -0,53  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru