***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2019 11:41
dirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Şve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup ? 13:45 ? 16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. ? 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. ? 13:45 ? 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. ? 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemileri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır. Haftasonu ve resmi tatil günleına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler. Fona ait yeni gün işlem fiyatı saat 16:00 itibariyle ilan edilmektedir. HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından ve TEFAS 'dan alım satım yapılabilmektedir. 1
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çzlem Aygül 14.10.2019 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797969
BIST
16:14103.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 639,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:145,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:146,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:14271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4131
|7,4503
|% 0,92
|
|Frank
|5,7856
|5,8205
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,42
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|7,96
|
|Yarım
|869
|892
|3,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:25IHEVA
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16:22XU050
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